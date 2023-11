Insurrezione popolare, stasera tavola rotonda a Villadossola

Proseguono a Villadossola le celebrazioni per l’80° anniversario dell’Insurrezione popolare dell’8 novembre 1943.

Stasera, venerdì 10 novembre, alle 20,45, in sala consiliare si terrà una tavola rotonda sul tema: ‘’Perché ricordare, per non disperdere i valori, per camminare ancora’’. Intervengono il professor Andrea Pozzetta, Ilaria Mauro (responsabile provinciale di Libera), don Renato Sacco, don Benoit Lovati e il professor Lorenzo Pavesi.

Domani, sabato 11 novembre alle 14, a Pallanzeno, l’inaugurazione della stele a ricordo dei fucilati, con la presenza delle amministrazioni coinvolte: Pallanzeno, Antrona, Montescheno, Verbania e Villadossola; alle ore 16 visita alla sala storica dell’Anpi di Villadossola e la presentazione del libro di Antonella Bertoli, donna partigiana.