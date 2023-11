Fatti ad Arte ottiene la certificazione ambientale

Innovazione, tradizione e sostenibilità: è il connubio che distingue Fatti ad Arte, l’appuntamento dedicato all’alto artigianato che è stato riconosciuto ufficialmente evento sostenibile, ottenendo la certificazione ISO 20121.

Il prestigioso riconoscimento è stato attributo all’omonima Associazione organizzatrice nel mese di ottobre, a seguito della settima edizione dell’iniziativa svoltasi a Biella presso i Palazzi Ferrero e La Marmora dal 6 all’8 ottobre scorsi, grazie al percorso di accompagnamento gratuito messo a disposizione dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con il progetto AMALAKE - IV avviso, di cui l’Ente è capofila di parte italiana.

“Cresce l’offerta di eventi sostenibili nell’alto Piemonte, un risultato a cui siamo orgogliosi di aver contribuito grazie al progetto AMALAKE, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera”, spiega Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. “Oggi c’è un’attenzione all’ambiente che prima non esisteva: i consumatori dimostrano di apprezzare sempre di più prodotti e servizi realizzati con un occhio di riguardo all’impatto creato, orientando le proprie scelte verso iniziative capaci di salvaguardare una crescita sostenibile, che è importante non venga solo dichiarata, ma come per Fatti ad Arte sia dimostrata da una certificazione ufficiale”.

Annalisa Ramazio, presidente dell’Associazione Fatti ad Arte, aggiunge: “Fatti ad Arte è un evento speciale non solo per il pregio artistico che implica, ma anche per il forte impegno valoriale e di sostegno al mondo dell’artigianato artistico, attualmente in difficoltà. A questo associa la ricerca di equilibrio con la dimensione di impatto ambientale e sociale che genera. L’obiettivo è stato e sarà quello di restituire valore alla comunità e promuovere una crescita sostenibile seguendo un’ottica di miglioramento continuo che ci porti con le prossime edizioni ad aumentare sempre più la qualità percepita dell’evento sostenibile. Teniamo moltissimo a porre in evidenza l’artigianato come strumento di recupero sociale e favorire la formazione per stimolare il ricambio generazionale nelle botteghe. Ringraziamo la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per l’opportunità di partecipare al percorso che ha permesso di certificare Fatti ad Arte come evento sostenibile”.

Salgono così a sette gli eventi che hanno ottenuto la certificazione ambientale ISO 20121 grazie al progetto AMALAKE: oltre a Fatti ad Arte ci sono anche Monte Rosa SkyMarathon, Tones on the Stones, Stresa Festival, Cross Festival, Lago Maggiore Marathon/Lago Maggiore Half Marathon e Il Lago Cromatico. Sempre in tema di sostenibilità ambientale, il progetto AMALAKE ha previsto la realizzazione di incontri di aggiornamento e formazione destinati a potenziali utilizzatori locali di servizi e prodotti green, tra cui imprese turistiche e fornitrici di servizi.

Maggiori informazioni sul progetto possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it).