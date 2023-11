Trecate e Union Novara sulla strada di Piedimulera e Virtus Villa

Giornata importante domenica in Prima Categoria: la capolista Union Novara ospiterà la Virtus Villa, terza forza del campionato. Sarà una partita difficile per gli uomini di Giampaolo, che finora hanno faticato in trasferta, e si trovano ad affrontare la squadra che fin qui ha fatto vedere le cose migliori e in casa ha già battuto Vogogna e Piedimulera.

Proprio il Piedimulera sarà impegnato in un’altra trasferta molto complicata: ad attenderli c’è il Trecate, terzo in graduatoria alla pari del Villa, ferito dall’inatteso stop interno di domenica scorsa contro il Sizzano. I biancorossi hanno voglia di riscatto, ma i ragazzi di Poma non saranno da meno, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il Bagnella, per recuperare altre posizioni in classifica.

Spettatrice interessata di queste sfide sarà l’ottima Ornavassese, seconda a un punto dalla Union, rivelatasi fin qui una delle realtà più solide del campionato. Il compito degli uomini di Lipari sulla carta è facile, dato che il Comignago ha racimolato solo 2 punti nelle prime nove giornate, e ha il peggior attacco e la peggior difesa del girone. L’errore da evitare è pensare che i tre punti siano già in tasca.

Stesso discorso per il Gravellona San Pietro, che va a Novara in casa della Pernatese, penultima in classifica. Per la squadra del ds Guarducci è l’occasione di confermarsi in zona playoff. Anche per la Cannobiese di Livorno trasferta nel novarese, ospite di un Sizzano in crescita ed euforico per il successo di domenica scorsa a Trecate. Chi vince può strizzare l’occhio alla zona playoff.

Derby ossolano al “Bonomini” di Vogogna, dove i padroni di casa affrontano il Crodo. I padroni di casa stanno alternando risultati buoni ad altri meno buoni, mentre gli antigoriani nelle ultime giornate hanno perso un po’ di smalto rispetto ad un positivo avvio di campionato, e devono cercare punti salvezza.

La Varzese di Chiaravallotti sfiderà l’Agrano di Lopardo, una squadra tosta che si sta comportando molto bene e sta navigando lontano dalla zona calda. Anche i granata divedrini hanno spesso messo in mostra buone prestazioni, ma i risultati non sempre sono andati di pari passo: i tre punti in questo momento servono di più ai granata ossolani.

L’altra formazione omegnese, il Bagnella, vuole dimenticare lo stop di Piedimulera e riprendere la rincorsa alle zone nobili della classifica. Per farlo dovrà espugnare il campo del Carpignano, squadra di metà classifica che però sa farsi rispettare, soprattutto in casa.

Le partite: Vogogna – Crodo; Carpignano – Bagnella; Ornavassese – Comignago;Pernatese - Gravellona San Pietro; Sizzano – Cannobiese; Trecate – Piedimulera; Union Novara - Virtus Villadossola; Varzese - Agrano