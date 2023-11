Prima Categoria: Crodo in ripresa, il Villa sfiora la vittoria a Novara FOTO

Meglio il Crodo, poco incisivo il Vogogna. Parla il verbo antigoriano il derby dell’Ossola che il Crodo fa suo con un secco 2 a 0 contro un Vogogna che non ha convinto e costruito poco dalle parti dell’area ospite.

Primo tempo che il Crodo avrebbe vinto ai punti e secondo con la doppietta di Ferrari e Forni che mettono in difficoltà la squadra di Castelnuovo. I ragazzi di Daoro giocano più determinati e tornano a vincere dopo 5 turni. L’ultimo successo era stato a Comignago. Detta il gioco La Sala, mentre Stimoli e soci dietro concedono poco. Con Spano che cresce nel corso della partita e corre avanti e indietro sulla fascia sinistra.

Il gol imparabile all’angolino basso di Ferrari ‘apre’ la partita e poi l’atterramento di LaSala da parte del portiere in uscita permette al Crodo di raddoppiare con Forni.

Al Vogogna non basta un Fernandez ispirato, né la buona prova di Salè e Barone. Margaroli è troppo solo davanti e l’inserimento nel finale dei fratelli Moggio non cambia nulla poiché il portiere ospite Giacomotti non deve fare nessun miracolo.

Mastica amaro il Villa. Detta il gioco in casa dell’ex capolista Union ma non sfonda (0-0). La cronaca parla di una Virtus che si conferma buona squadra tanto da mettere in difficoltà gli avversari. Troppi errori in casa ossolana, compreso il rigore sprecato da Palfini a 15 dalla fine. ll pari è un peccato, ma una conferma che il Villa c’è per la lotta ‘scudetto’.

Del pari della Union Novara approfitta l’Ornavassese, che zitta zitta sale in cattedra. Il 3 a 0 rifilato al Comignago è il segno che i neri hanno reagito alla sfortuna per lo stop di bomber Elca. In gol vanno il solito Simone Zonca, poi Bianchi e Galizia. Lipari sorride e si gode il momento.

Si arrende il Piedimulera a Trecate. Passa con il rigore di Hado ma poi nella ripresa subisce il ritorno dei biancorossi che rifilano 4 reti all’undici di Poma che restano in zona play out.

Il Bagnella porta via un pari da Carpignano (1-1). Micheletti pareggia a 5 dalla fine il gol che poco prima i padroni di casa avevano siglato con Piccaluga.

Pari a suon di gol per il Gravellona a Pernate (3-3). La squadra di Agostini sfiora il successo che i novaresi gli negano in piena zona recupero addirittura al 50’. Per i tocesi in rete Calderoni, Cervini e l’implacabile Bionda, già al nono gol realizzato.

Brutta domenica per la Cannobiese. Fa le spese di un rinato Sizzano capitolando al 94’. Partita equilibrata che al 90’ si potrebbe chiudere sul 2 a 2 con le reti di Silvestri e Gnonto, ma in pieno recupero la doccia fredda del gol novarese che costa il ko per 3 a 2.

Pari interno per la Varzese (1-1). Va sotto con l’Agrano che al 7’ è già in rete con un Ardizzoia dal gol facile (nono centro in stagione). I granata di casa recuperano solo al 33’ della ripresa grazie a Giovanna. Una reazione di carattere dopo che la Varzese era rimasta in dieci per il cartellino rosso a Zani.

Risultati: Pernatese—Gravellona 3-3; Union Novara- Virtus Villa 0-0, Vogogna-Crodo 0-2; Ornavassese-Comignago 3-0; Varzese-Agrano 1-1; Sizzano-Cannobiese 3-2; Carpignano-Bagnella 1-1; Trecate-Piedimulera 4-1.

Classifica: Ornavassese 24; Union Novara 23, Trecate 20; Virtus Villa 18; Sizzano 16; Gravellona 15, Bagnella, Agrano 14; Cannobiese. Carpignano 12; Crodo, Vogogna, Piedimulera 11, Varzese 10; Pernatese 5, Comignago 2.