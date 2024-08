Con Raphael Gualazzi e Fabio Concato si conclude la stagione estiva di Domobianca365

Finisce in musica l’estate di Domobianca365. Si parte il 30 agosto con il concerto di Raphael Gualazzi, organizzato in collaborazione con il Centro Aiuti per l’Etiopia. Una giornata di musica e beneficenza per sostenere il progetto “Emergenza Fame” in Etiopia. Con ingresso gratuito, dalle 21.00 sul palco dell’Alpe Lusentino, Gualazzi ha scelto Domobianca come tappa del suo tour “Dreams live estate 2024”. Cantautore e pianista, Gualazzi si confronta, dall’inizio della sua carriera, con generi di musica diversi, per arrivare al suo stile personale fatto di sonorità, jazz, blues e fusion. Nel 2011, ha vinto la categoria giovani del Festival di Sanremo con il brano “Follia d’amore”. Lo stesso anno si è classificato secondo all’Eurovision Song Contest e nel 2014 è tornato sul palco del teatro Ariston dove ha conquistato il secondo posto con il brano “Liberi o no”. Nel concerto di Domobianca l’artista eseguirà brani del suo ultimo album “Dreams”.

La giornata del 30 agosto inizierà alle 17.00 al LuseBar con la presentazione dell’associazione Centro Aiuti per l’Etiopia e l’illustrazione del progetto. Suggestiva la cerimonia della preparazione del caffè condotta dai ragazzi etiopi, in abito tradizionale. La dimostrazione del rito prevede la pulitura dei chicchi del caffè verde, la tostatura sul braciere, la macinazione e la bollitura del caffè. In conclusione, la bevanda viene versata nelle tazzine dette “sini”.

Dalle 19.00,cena benefica etiope a base di beyaynetu, piatto etiope che combina l'injera, un pane azzimo con pasta madre, con una varietà di ingredienti, tra cui carne e verdure. In alternativa è possibile scegliere un piatto con maiale e contorno. La cena ha il costo di 20 euro (bevande escluse). È necessaria l’iscrizione a: info@domobianca.it o telefonando al 0324.44652.

Domenica 8 settembre, ai 1.600 metri di altezza dell’Alpe Casalavera, dalle 11.30 la musica prosegue ad essere protagonista a Domobianca con il concerto di Fabio Concato, inserito nel programma di Musica in Quota. Affermato cantautore con una lunghissima carriera di successi, Concato ha vinto il premio Tenco nel 2022, ed è certamente uno dei più grandi ed amati autori italiani che, nei suoi brani dimostra il suo raffinato stile di compositore e l’eleganza della sua musica.

Domobianca è una delle tappe del suo “Musico Ambulante Tour”, in cui propone i suoi più grandi successi. Da “Domenica Bestiale” a “Guido piano”, da “Sexi Tango” a “Rosalina”, fino a quel “Fiore di maggio”, che proprio nel 2024 compie 40 anni. Spazio anche per i singoli dell’ultimo album, da “Stazione nord” a “Non smetto di aspettarti”. Ad accompagnarlo sul palco saranno i musicisti Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Il ritrovo è alle 8.30 al parcheggio Alpe Lusentino per gli spettatori del concerto che, in questa occasione, diventeranno anche escursionisti in quanto percorreranno a piedi il sentiero che porta sino alla splendida conca di Casalavera, dove il laghetto artificiale alle pendici del Moncucco farà da scenario al concerto che lì si terrà. Il tempo di percorrenza del sentiero è di 2h e 15’. Per i meno allenati e per chi non può percorrere il sentiero, saranno a disposizione gli impianti di risalita di Domobianca365: sempre con partenza dall'Alpe Lusentino, a partire dalle 9.30 si potrà usufruire di due seggiovie (Motti e Prel) che in pochi minuti portano fino a quota 1.600 metri. Una breve passeggiata, di circa 10 minuti, condurrà all’Alpe Casalavera.