Il gruppo giovani di Finero organizza la “Cena in compagnia”

Sabato 18 novembre i giovani di Finero e non solo sono invitati ad una “Cena in compagnia”. L’iniziativa è organizzata dall’Asd. Gruppo Giovani Finero e prevede una cena nel salone dell’asilo del comune vigezzino.

Il menu prevede un antipasto seguito dai pizzoccheri come piatto principale; per finire dolce e caffè. Il costo a persona è di 20 euro, bevande escluse, ed è necessaria la prenotazione entro e non oltre il 15 novembre. Per prenotare un posto alla “Cena in compagnia” contattare il numero 3489194971 (preferibilmente nelle ore serali) tramite telefonata o WhatsApp.