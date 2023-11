Soccorso Alpino: fine settimana di addestramenti in Ossola FOTO

Week end di impegno formativo per la decima delegazione Valdossola che ha visto i propri volontari impegnati in due giornate di addestramento di elevato livello tecnico. Sabato 11 più di trenta tecnici di soccorso alpino si sono impegnati in due scenari di addestramento sulle pareti rocciose di Cadarese in val Formazza. Domenica a Cuzzago si sono svolti gli esami in ambiente di soccorso alpino sanitario.

Il programma formativo dei volontari Sasp prevede infatti un corso complesso ed articolato di gestione sanitaria degli infortunati in ambiente montano e ipogeo con valutazione finale da parte di certificatori regionali inviati dal “118”. Proprio la doppia competenza tecnico sanitaria dfferenzia il soccorso alpino da altri enti di soccorso tecnico sebbene richieda un lungo iter formativo per chi decide di intraprendere questo percorso. Complimenti dunque ai nostri ragazzi che hanno dimostrato un elevato livello di capacità di gestione degli scenari proposti durante la simulazione ed un ringraziamento al comune di Premosello Chiovenda che ha ospitato l’evento.