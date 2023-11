Terza Categoria, la Mergozzese stende il Gargallo

Mergozzese sugli scudi nell’ottavo turno di Terza Categoria.

I ragazzi del presidente Acucella al “Gini” stendono la capolista Gargallo dopo una gara intensa, in cui gli ospiti hanno chiuso avanti la prima frazione, per poi subire la riscossa ossolana firmata da Pisanu e Ghidini.

Alle spalle dei gialloblù sconfitti si fanno sotto Dormelletto, Oleggio Castello e Suno, ieri tutte vittoriose e staccate ora di un solo punto dalla capolista. L’Oleggio Castello ha maltrattato il povero Verbania Olympia, sommerso sotto una valanga di gol, mentre il Dormelletto ha espugnato il Comunale di Montecrestese e il Suno ha fatto altrettanto a Omegna, in casa del Montebuglio.

Vittoria casalinga per la Pregliese, che ha la meglio su un Gattico Veruno più ostico del previsto: Dell’Orsi porta in vantaggio i gialloverdi nel primo tempo, gli ospiti spingono ma non trovano il pareggio, anche per alcuni buoni interventi del portiere Bionda. Nella ripresa la solita punizione di Brunetti frutta il 2-0 agli ossolani, ma gli ospiti non si arrendono e a dieci minuti dal termine dimezzano le distanze. Nonostante l’assalto finale il risultato non cambierà più, arrivano così tre punti preziosi per la formazione del direttore sportivo Tanzarella. Turno di riposo per i verbanesi dell’Esio.

I risultati: Montebuglio - Suno 0 - 3; Mergozzese - Gargallo 2 - 1; Montecrestese - Dormelletto 0 - 2; Oleggio Castello - Verbania Olympia 11 - 1; Pregliese - Gattico Veruno 2 - 1

Classifica: Gargallo 17– Dormelletto, Oleggio Castello, Suno 16 –Esio, Pregliese13– Montecrestese 9 -Mergozzese 8–Montebuglio 4 -Gattico Veruno 3 –Verbania Olympia 0