Grande partecipazione per l'ultimo saluto a Franca Olmi

Grande e commossa la partecipazione, il 17 novembre, presso la parrocchia di San Leonardo a Pallanza, dove sono convenute numerose autorità insieme a semplici cittadini che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Franca Olmi, prima presidente del Parco Nazionale della Val Grande, dal 1994 al 2004, scomparsa il 14 novembre.

Significativa anche la presenza del gruppo delle "Donne del parco", volute proprio da lei 25 anni fa, a testimonianza delle tradizioni locali e del valore delle donne nella cultura montana dei nostri territori.

Il 18 novembre, in occasione del convegno organizzato per il trentennale del parco, sarebbe stata anche la sua festa: 30 anni di Parco Nazionale delle Val Grande, con un collegamento da remoto, per ripercorrere la nascita e i primi anni di quello che, a ragione, può essere considerato un po' come un suo figlio.

Il presidente del Parco, Luigi Spadone, racconta che "prova del suo amore per la Val Grande sono le tante telefonate in cui mi ricordava la fatica nel costituire il Parco e l'importanza di preservarlo per le future generazioni. Sempre evidenziando l'obiettivo di un turismo integrato, indispensabile per la crescita del nostro territorio, con la forza e la lucidità, tipicamente toscane, degli anni della sua presidenza. Se oggi abbiamo il Parco Nazionale della Val Grande lo dobbiamo anche a lei che lo ha strenuamente difeso in momenti non sempre facili. Pensare a un riconoscimento di presidenza emerita del Parco, seppure postuma, sarebbe un modo per ricordarla e ringraziarla per quanto fatto”.