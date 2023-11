La FindomoPediacooph24 alla caccia della vetta: sfida cruciale con Galliate

Riscattare il meno cinquanta di Novara e, con un successo, agguantare in vetta alla classifica Galliate, che è a punteggio pieno. La FindomoPediacooph24 questa sera alle 21 al PalaRaccagni sfiderà la prima della classe.

"Sono assolutamente certo - le parole di coach Romeo Trionfo alla vigilia del match - che i ragazzi sapranno reagire, dimostrando che venerdi scorso è stato un episodio. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra forte, che finora non solo ha fatto percorso netto, ma ha anche dominato le partite. Giochiamo però in casa, dove non siamo secondi a nessuno e confido che anche il nostro pubblico ci possa dare una mano. Mi aspetto una prestazione di livello, poi a fine partita vedremo il risultato finale".