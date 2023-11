Qualità della vita, il Vco perde 23 posizioni rispetto al 2022

Come ogni anno, anche per il 2023 il quotidiano economico Italia Oggi ha stilato una classifica sulla qualità della vita, prendendo in esame le 107 province italiane. L’indagine – che vede sul podio Bolzano, seguita da Milano e Bologna e in coda Messina, Caltanisetta e Crotone – si basa su nove specifici aspetti: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero. Per quanto riguarda le province del Piemonte, si sono verificati diversi cambiamenti rispetto allo scorso anno.

In particolare, la provincia del Verbano Cusio Ossola ha fatto registrare la performance peggiore di tutto il Piemonte: dalla 15esima posizione del 2022 è scesa quest’anno alla 38esima. In calo anche le province di Cuneo (dalla 12esima alla 26esima), Biella (dalla 40esima alla 44esima), Alessandria (dalla 67esima alla 68esima) e Asti (dalla 58esima alla 60esima).

Un incremento, invece, è stato registrato da Novara, che passa dal 50esimo al 47esimo posto, e soprattutto per Torino, che recupera ben 23 posizioni, arrivando alla 31esima posizione superando anche Roma.