Tetto in fiamme a Baceno, l'autoscala è dovuta intervenire da Verbania FOTO

Dalle 4.30 circa di questa mattina è in corso lo spegnimento dell'incendio di un tetto di un’abitazione di tre piani nel comune di Baceno. Sul posto la squadra del distaccamento di Domodossola, una squadra di vigili volontari di Baceno e una di Gravellona Toce. In supporto, per lavorare in sicurezza in quota, anche l’autoscala di Verbania. Le squadre sono ancora sul posto e stanno operando.