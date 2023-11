Terza Categoria, al Montecrestese il derby contro la Pregliese

È festa grande per il Montecrestese, che vince il derby in trasferta con la Pregliese e rilancia le proprie ambizioni playoff. Bella partita tra le due formazioni ossolane, gialloverdi che passano per primi in vantaggio con Dell’Orsi, ma Rondoni pareggia. Ancora padroni di casa avanti grazie a un rigore di Brunetti, ma gli ospiti giocano bene e rimontano con le reti di Quolibetti, Mattei e Henzen, cogliendo un meritato successo. Derby anche nel Verbano, con l’Esio che batte l’Olympia Verbania con la doppietta di Harabi e la rete di Campion, e raggiunge il Suno in terza posizione.

Mergozzese ancora a punti, ma il pareggio casalingo con il Gattico Veruno non soddisfa pienamente i ragazzi del presidente Acucella. Per gli ossolani doppietta di Castano.

Sconfitta interna per il Montebuglio, che deve arrendersi al Gargallo, seconda forza del campionato.

I risultati della Terza Categoria VCO: Montebuglio - Gargallo 0 - 3; Mergozzese - Gattico Veruno 2 - 2; Oleggio Castello - Dormelletto 2 - 0; Pregliese - Montecrestese 2 - 4; Esio - Verbania Olympia 3 - 1

Classifica: Oleggio Castello 22 –Gargallo 20 – Esio, Suno 19 -Dormelletto17 –Pregliese14– Mergozzese, Montecrestese 12–Montebuglio,Gattico Veruno4 –Verbania Olympia 0