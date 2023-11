Volley: Pediacoop H24 Domo vola in vetta alla classifica

Vittoria nettissima dopo una gara mai in discussione quella ottenuta dai ragazzi della PediacoopH24 Domo nello scontro al vertice contro San Rocco Novara. Davanti alla solita bellissima cornice di pubblico Domodossola si impone con un netto 3 a 0 (parziali: 25-22, 25-20, 25-17).

Nel primo set De Vito parte con il sestetto che settimana scorsa aveva vinto ad Aosta e cioè con Boschi in regia, opposto Pennati, schiacciatori De Grandis e Piroia, centrali Maiello e Brusa Restelletti, libero Turci M. Domo mette quasi subito la testa avanti, ma sul finale di set gli ospiti recuperano qualche lunghezza e si rifanno sotto. Per fortuna i padroni di casa non si scompongono e rimangono lucidi vincendo 25 a 22.

Nel secondo e nel terzo set il San Rocco inizia ad aumentare il numero di errori, soprattutto dal servizio, e per Domodossola diventa tutto più facile. Entrano Putrino e Turci D. e sul finire del terzo set anche il giovane regista Saclusa. La musica non cambia e la partita si chiude in un’ora di gioco.

Grazie alla quarta vittoria su quattro gare Pediacoop H24 Domo guadagna il primato in solitaria e stacca di 3 punti le dirette inseguitrici. Sabato 02/12 si andrà a San Mauro Torinese per la sfida con il fanalino di coda Sant’Anna Volley.