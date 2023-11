Il presidente Aci: "Le gare motoristiche volano dello sport italiano"

Il Forum internazionale del Turismo, che si è svolto nel passato fine settimana a Baveno, ha visto tra le numerose presenze del panorama politico-istituzionale del Paese, anche quella del presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani. Quest’ultimo è intervenuto al talk "Passioni", sul tema sport e turismo, al quale hanno preso parte anche il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'imprenditore, editore e dirigente sportivo Urbano Cairo.

Il presidente ha ricordato i numeri importanti dei due Gran Premi di Formula 1, del Rally d'Italia in Sardegna e delle 900 gare motoristiche che ogni anno si svolgono nel nostro Paese, ma anche degli eventi "Ruote nella storia" che si tengono in 75 borghi italiani che hanno così la possibilità di promuoversi. Sticchi Damiani ha fornito cifre interessanti: il Gran Premio d'Italia (Monza) ad esempio, quest'anno ha avuto un ritorno economico di 473 milioni di euro; 305mila i biglietti venduti. 121 milioni è invece il ritorno economico del Rally d'Italia.

Il Forum di Baveno è stato per il presidente, anche occasione di incontrare per un aperitivo le delegazioni dell'Automobile Club del Vco. "È stata una bella occasione per incontrare tutte le strutture dell'Aci e di Sara, e soprattutto dare sensazione di vicinanza a chi lavora in maniera importante. È chi sta in trincea che riesce a fare la differenza e far crescere l'ente", ha comunicato Damiani Sticchi, non tralasciando, infine, l'apprezzamento per i luoghi del Forum e il lago Maggiore con il quale ha risaldato il legame.

Esprime soddisfazione il Presidente di Ac Vco, Beppe Zagami, che commenta: "È stato un grande onore accogliere il Presidente ACI nel nostro territorio e presentarlo a tutti coloro che ogni giorno, con passione e dedizione, rendono l'Ac Vco un punto di riferimento nella provincia. È un riconoscimento e per noi uno stimolo a continuare a dare il massimo “.