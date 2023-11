Minoranza assente in consiglio comunale stasera

Non sarà presente il gruppo consiliare Uniti per Villa al consiglio comunale di questa sera a Villadossola. I banchi della minoranza rimarranno vuoti.

‘’ Era stata formulata una richiesta di variazione dell' orario di convocazione, ma la presidente del Consiglio comunale ci ha informato che la sala consiliare non è disponibile dopo le ore 20,30. Nell'orario indicato per il consiglio, le ore 18,00, due componenti del nostro gruppo si troveranno fuori Regione e due componenti dovranno assolvere a compiti professionali predefiniti e non derogabili’’ scrive in una nota il gruppo Uniti per Villa.