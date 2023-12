Anpi e organizzazioni civiche in piazza per chiedere la pace FOTO

Una settantina di persone nonostante la pioggia si sono trovate per la manifestazione per la pace. Era prevista anche la fiaccolata che è stata annullata e si è tenuto soltanto il presidio, sotto i portici del teatro Galletti, per chiedere il cessate il fuoco tra Israele e la Palestina. La manifestazione è stata organizzata dall'Anpi con il sostegno di diverse organizzazioni sindacali e associazioni di volontariato presenti con le loro bandiere.

Durante la serata è stato possibile firmare anche un appello nel quale tra l'altro viene richiesto a tutte le istituzioni democratiche, ad ogni livello, di esercitare la massima pressione per il cessate il fuoco a Gaza come obiettivo urgentissimo e indilazionabile. Nel documento c'è l'invito a promuovere in tutti i comuni e in tutte le istituzioni ordini del giorno e prese di posizione che reclamino con la massima energia e a tutti i livelli l’immediato cessate il fuoco.

Dopo l'intervento del presidente dell'Anpi Franco Chiodi hanno preso la parola il segretario della Cgil del Vco Michele Piffero, il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel e diversi esponenti di associazioni aderenti al presidioCon l'Anpi erano presenti le organizzazioni della Cgil, l'Arci, Emergency, Non solo aiuto, Albatros, Alternativa Auser, Nascere Insieme, Fiab Federazione italiana ambiente e bicicletta, Mani Tese socie e soci Banca Etica, Libera.

Gli interventi sono stati intervallati da poesie sulla pace. “Dobbiano predendere la pace- ha detto don Massimo Bottarel - come diceva Gino Strada. Uccidere in pace o in guerra è sempre uccidere. Uccidere un civile o un militare è sempre uccidere, Uccidere un uomo, una donna, un bambino è sempre uccidere- Dobbiamo urlare vergognati assassino “. Don Massimo ha invitato i presenti a dire “Vergognati assassino”. “Papa Francesco - ha concluso don Massimo - "ci dice che la vergogna è una bella cosa. Dobbiamo gridarlo vergognatevi assassini”.“Noi chiediamo un cessate il fuoco immediato – ha detto Franco Chiodi presidente dell'Anpi- oggi purtroppo la tregua umanitaria è saltata si riprende ad uccidere. Noi siamo per un cessate il fuoco immediato che sia propedeutico e definitivo per avviare delle serie trattative di pace".