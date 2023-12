Promozione, domenica l’attesissimo derby Feriolo-Baveno

L’attesa sta per finire a Baveno: domenica finalmente si gioca la stracittadina tra il Feriolo, espressione dell’omonima frazione, e il Città di Baveno, storica realtà calcistica del “capoluogo”.

È la prima volta che questa sentitissima sfida va in scena nel prestigioso campionato di Promozione: in passato gli unici incroci erano stati in Prima e Seconda Categoria. Oltre che per il prestigio cittadino, la sfida è importante anche per i rispettivi obiettivi di classifica: il Baveno vuole mantenere contatto con le prime posizioni, gli uomini di Pissardo (l’ex più importante della partita, dato che fu allenatore del Baveno per diversi anni) hanno assoluto bisogno di punti per inseguire la salvezza.

L’Omegna di Fusè, reduce da due brutti ko, va a giocare sul difficile campo di Arona. Anche i padroni di casa non attraversano un momento felicissimo, per entrambe una vittoria significherebbe rilancio in classifica e una salutare iniezione di fiducia.

Anche la Juve Domo è reduce dalla sconfitta casalinga con il Cameri, e affronta la trasferta in casa della ValdilanaBogliesecon la chiara intenzione di fare bottino pieno.

Tra le altre partite il big-match del tredicesimo turno è senz’altrola sfida trail Trino secondo in classifica e la Fulgor Ronco Valdengo, sorprendentemente terza insieme al Baveno, mentre la capolista Briga va a Cameri a sfidare i padroni di casa, reduci dalla bella vittoria a Domodossola.

Le partite: Arona - Omegna; Cameri - Briga; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Chiavazzese; Feriolo - Baveno; Casale - Dufour Varallo; Trino - Fulgor Ronco Valdengo; Valdilana Biogliese - Juventus Domo; Valduggia - Momo