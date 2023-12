Al via la stagione sciistica a Domobianca 365 FOTO VIDEO

Riparte la stagione dello sci a Domobianca. L’impianto di innevamento artificiale da giorni è in funzione. Il manto prodotto è sufficiente per far decollare la stagione invernale nella parte più bassa della stazione. “Succede per il ponte dell’Immacolata. E’ una novità visto quanto successo negli ultimi anni” il commento del direttore Federico Sciagata, alla conferenza stampa in aula consigliare a Domo alla presenza anche del sindaco Lucio Pizzi.

Proprio il primo cittadino domese ha sottolineato l'importanza della stazione sciistica anche in chiave promozionale per la città.

Il lavoro in vetta continuerà anche nei prossimi giorni. Si spera che le basse temperature continuino in maniera da permettere ai cannoni sparaneve di produrre il manto necessario per aprire anche le restanti piste.

A lavori ultimati si potrà sciare lungo i 21 chilometri delle piste servite da quattro sciovie: Motti, Prel, Torcelli e Casalavera.

Per i più piccoli a disposizione due sciovie, tapis roulant e kinder park. Presenti un’area per discese in slitta e bob, un winter park per il gioco delle bambine e dei bambini e lo Snow Park che sarà aperto in condizioni di innevamento ottimali.

Valutata l’apertura parziale dell’impianto il biglietto giornaliero costerà a 25€ nei giorni festivi e 20€ nei feriali con uno sconto del 20% sugli skipass ridotti.

“Con l’apertura completa degli impianti i prezzi degli skipass giornalieri passeranno a 38 euro nei giorni festivi (ridotto under 14, over 65 e residenti a 31 euro) e di 30 euro durante la settimana con ridotto a 24 euro. L’abbonamento stagionale 2023/24 è disponibile al costo di 399 euro (ridotto under 14, over 65 e residenti a 319 euro)” ha aggiunto Sciagata. Gli impianti saranno aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30.

Parte subito anche la stagione della scuola di sci di Domobianca. “Quest’anno possiamo contare su 50 maestri. Gli ultimi 4 sono arrivati nei giorni scorsi – ha spiegato il direttore Stefano Pioda -. Crediamo possa essere un numero sufficiente per soddisfare le richieste dell’utenza. In più visti i lavori in corso a San Domenico e valutata l’ottima collaborazione con la stazione divedrina alcuni dei loro maestri saranno da noi”.

Tantissimi gli eventi che andranno a calamitare l’attenzione dei turisti prima, durante e dopo le loro giornate a Domobianca365.

Si comincerà venerdì 22 dicembre con Back to the roots - winter edition, l’evento musicale che già nella stagione estiva ha riscosso un grande successo. Baita Motti sarà il palcoscenico di una serata di grandi dj set, resa ancora più spettacolare e suggestiva grazie allo straordinario paesaggio imbiancato.

Da venerdì 29 dicembre si inaugurerà il tradizionale appuntamento con lo sci notturno, un’esperienza davvero unica e spettacolare. Grazie all’apertura della pista illuminata, perfettamente preparata e innevata, si potrà sciare dalle 19 alle 23. E al termine birra, musica e divertimento al LuseBar.

Imperdibili i festeggiamenti per la notte di San Silvestro. Il Rifugio Baita Motti ospiterà il grande Cenone di Capodanno con music party e un menù con proposte della tradizione e piatti originali e curati in ogni dettaglio.

Non mancheranno gli eventi per famiglie e bambini: martedì 26 dicembre i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale sugli sci, mentre sabato 6 gennaio la befana atterrerà sulle piste del comprensorio direttamente dal cielo per portare dolcetti, gioia e sorrisi.

Nei mesi di gennaio e febbraio l’offerta enogastronomica di Domobianca365 di amplierà con una serie di appuntamenti dedicati agli amanti della buona tavola: a Baita Motti saranno organizzate alcune cene a tema che vedranno protagonisti piatti tipici del territorio e della tradizione come i bolliti misti e la raclette.

Sabato 20 gennaio sarà presentato il docu-film Fkt Genova Montebianco che narra il successo dell’atleta Marcello Ugazio riuscito nell’intento di completare l’impresa in poco più di 14 ore.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati allo sport: sabato 17 febbraio le piste di Domobianca365 saranno teatro dell’avvincente Gara di Skialp “Vertical”.

La stagione degli eventi di Domobianca si concluderà il 17 marzo con un party pensato per salutare la stagione dello sci e dare il benvenuto a un’altrettanto ricca stagione estiva.

Novità dell’anno: la collaborazione con Trenord. A partire da gennaio nei ci sarà la possibilità di raggiungere Domobianca in treno partendo a Milano. In stazione a Domodossola una navetta della società Domobianca trasporterà in vetta gli sciatori. A fine giornata di riporterà in stazione.