Iniziano gli acquisti convenienti con l’esclusivo codice sconto Amazon di 10€

Il noto colosso del commercio elettronico promuove, in occasione della corsa ai regali natalizi, un codice sconto da utilizzare per risparmiare sugli acquisti di un vasto assortimento di prodotti.

Codice sconto Amazon di 10€: come usufruirne

Il marketplace di Amazon è già da qualche anno una fonte inesauribile di idee per i regali e gli addobbi natalizi, di articoli di uso quotidiano, di prodotti di elettronica e molto altro. Il suo ampio catalogo permette di soddisfare le più disparate esigenze. Sull’e-commerce è possibile trovare infatti cosmetici, apparecchi elettromedicali, roba sportiva e non, accessori per la propria auto e moto, prodotti per gli animali, alimenti etc. In altre parole, tutto ciò che può essere venduto online.

Al momento, c’è un motivo in più per acquistare sulla piattaforma. In occasione delle festività invernali, è infatti stato attivato un codice sconto Amazon di 10€ valido fino al 20 Dicembre sulla quasi totalità di articoli presenti sul marketplace, esclusi i prodotti digitali, quindi e-book, Amazon Echo, Fire Stick per TV e MP3, Kindle e-reader e Fire tablet e tutti i dispositivi Alexa. A non beneficiare della promozione in questione sono anche libri, alcolici e i buoni regalo. È possibile trovare tale codice solo ed esclusivamente sulla piattaforma di Discoup, tra i più autorevoli e affidabili siti italiani per quanto riguarda la pubblicazione di offerte, coupon e promozioni speciali di numerosi brand e marketplace, Amazon incluso.

Ma quali sono le condizioni per utilizzare tale coupon? Per poter usufruire di tale voucher bisogna passare dalla piattaforma di Discoup, il cui accesso è gratuito, e non aver effettuato ordini su Amazon negli ultimi 12 mesi. Lo sconto è applicabile a tutti gli acquisti di almeno 30€ effettuati su Amazon Italia e sui prodotti venduti e spediti da Amazon. Dal momento che questa vantaggiosa offerta è concessa ad un numero limitato di utenti, e dunque le possibilità di accesso a questo codice sconto potrebbero terminare prima dell’effettiva data di scadenza, il consiglio è quello di iniziare ad acquistare da oggi stesso per non rischiare di perdersi questa esclusiva opportunità di risparmio.

Come inserire il coupon di Amazon

Per poter applicare il buono sconto Amazon sulla propria spesa è necessario, una volta inseriti i prodotti che si intende acquistare a carrello, cliccare sull’icona dello stesso in alto a destra. All’interno di questa pagina, oltre al riepilogo dell’ordine, c’è una sezione apposita dedicata all’inserimento di codici promozionali. A questo punto basterà copiare la stringa alfanumerica riportata sulla pagina Discoup relativa allo speciale codice sconto Amazon e cliccare su “Applica”: sarà a questo punto immediatamente visibile la riduzione del costo totali.

Come sfruttare al meglio sconti e promozioni Amazon

I codici sconto rappresentano una buona occasione per risparmiare, ma non l’unica! Vi sono infatti diversi accorgimenti che è possibile mettere in atto per ridurre notevolmente i costi dei propri acquisti su Amazon , in quanto in un catalogo così ampio, non è difficile trovare offerte lampo, sconti, e pezzi unici a dei prezzi fortemente concorrenziali nella sezione Amazon Seconda Mano. Quest’ultima è ricca di articoli di elettronica e accessori come nuovi e perfettamente funzionanti, che presentano danni solo alle confezioni esterne, e rappresenta una valida opzione per tutti coloro che guardano agli acquisti consapevoli e dal basso impatto ambientale.

Altro consiglio utile è quello di consultare frequentemente i siti specializzati nella pubblicazione di buoni sconto e promozioni. Qui, infatti, è possibile trovare aggiornamenti in tempo reale relativi alle occasioni e agli sconti da non perdere, non solo su Amazon ma anche su migliaia di altri e-commerce. Inoltre, iscrivendosi alla newsletter, chi è solito effettuare acquisti online potrà ricevere per posta elettronica tutte le ultime news circa ribassi, omaggi e offerte dalla durata limitata.

Per chi poi non vuole rinunciare a sconti riservati, spedizione gratuita e ad un’ampia scelta di programmi TV, serie e film durante tutto l’anno, c’è l’iscrizione ad Amazon Prime. Gli iscritti, con una piccola quota mensile, possono godere di una serie di privilegi e vantaggi esclusivi. Un esempio? Nelle giornate Amazon Prime e durante gli eventi come il Black Friday o il Cyber Monday, i clienti Prime possono beneficiare dell’accesso anticipato su tutto il catalogo dei prodotti in offerta.

Cosa comprare con il buono sconto Amazon

Gli articoli che si possono acquistare sul marketplace sono davvero i più disparati: dai tipici regali natalizi low budget come agende, giochi da tavolo, articoli di cancelleria, tazze, fino agli elettrodomestici per la casa, passando per pc, televisori, cosmetici e abbigliamento di stagione. È bene però ricordare di effettuare gli acquisti quanto prima, essendo l’uso del bonus limitato a numero ridotto di utenti.