Calendari d'avvento verdi: crescita e sostenibilità per i bambini di Villette

Due calendari speciali per i bimbi della Scuola Primaria di Villette. Il primo dicembre, come da tradizione, i giovani alunni del plesso vigezzino hanno aperto la prima casellina di un calendario dell'avvento davvero green: all'interno vi sono infatti i semi che i bambini utilizzeranno per il loro laboratorio e per l'orto che realizzaranno in primavera.

Nei giorni scorsi inoltre gli alunni hanno ricevuto un ulteriore calendario, quello dell'Azienda Agricola vigezzina “Minimalia”. Un coinvolgente calendario esperienziale per scoprire i cicli della vita, il mondo delle piante, l'attesa, la manualità e l'autoproduzione. Ventiquattro caselle contenenti sementi da coltivare, favorendo la biodiversità. Imparare il rispetto della natura, divertendosi, con 24 piccole azioni che renderanno un po' più sostenibile la routine quotidiana.