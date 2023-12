Arsciol e il cantante della Solidarietà donano materiale per i neonati al Punto Nascite VIDEO

Regalo di Natale in anticipo per il Punto Nascite di Domodossola da parte del Gruppo Arsciol di Vagna. Un centinaio di articoli per neonati dalle copertine, alle babbucce, ai cappellini in morbida lana di diversi colori eseguiti a mano ai ferri o all'uncinetto ai sacchi per neonato in stoffa cuciti sempre a mano dalle donne del gruppo saranno a disposizione del Punto Nascite domese. Le donne già dalla primavera hanno iniziato il lavoro, provvedendo anche all'acquisto della lana necessaria per la realizzazione. Il tutto con l'auspicio che sempre più bambini nascano a Domodossola. Quest'anno i bambini venuti al mondo all'ospedale San Biagio sono stati 74.

La consegna di 25 sacchi nanna, 45 copertine, 67 babbucce con cappellino e 15 solo babbucce è avvenuta con la presenza di alcune donne in costume: la presidente Assunta Vescio, Rita Pellanda, Maria Marcolini ed Ebe Toriani. “Grazie per lo splendido pensiero per l'impegno. Vi ringrazieranno le mamme per i completini che verranno loro donati – ha detto il direttore del dipartimento materno infantile dell'Asl del Vco dottor Alberto Arnulfo - la lana è un materiale pregiato, degli studi scientifici dimostrano come il materiale naturale, tra cui la lana danno anche una sensazione al bambino diversa da quella del materiale sintetico”.

Sempre al Punto Nascite sono stati donati due fasciatoi, tramite il cantante della solidarietà Salvatore Ranieri, grazie a una donazione in memoria di Salvatore Fontana - scomparso lo scorso anno - da parte della compagna Rosa Romeo, dei famigliari e di tutti i suoi amici. E ancora una carrozzina per l'hospice San Rocco di Verbania e il servizio cure palliative. In rappresentanza della struttura era presente la responsabile delle cure palliative Angela Filomeno. La dottoressa ha ricordato che viene offerta ai malati l'assistenza al domicilio fino quando il paziente è in grado di stare in casa in alternativa viene ricoverato all'hospice San Rocco. Alle donazioni in rappresentanza del Comune era presente l'assessore ai servizi sociali Antonella Ferraris.