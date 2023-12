Atc Piemonte Nord, Marchioni: "Un video celebrativo per i primi cento anni dell'ente"

Un video celebrativo in occasione del secolo di vita di Atc Piemonte Nord. Lo ha realizzato l’agenzia Alt. di Dormelletto, in collaborazione con l’Ufficio comunicazione dell’ente, e a partire da queste ore è visibile su alcuni dei principali canali social, YouTube, TikTok, Instagram, oltre che sul sito di Atc.

Il presidente Marco Marchioni commenta soddisfatto il risultato. “Cercavamo il modo giusto per festeggiare l’importante anniversario tarato sulla nascita dell’ente di Novara – dichiara in una nota – e, sull’onda della transizione informatica grazie alla quale in questi anni abbiamo messo a disposizione degli inquilini il chatbot, una app gratuita e altre soluzioni, abbiamo pensato di realizzare un video affidandoci a degli esperti. Una direzione che si è coniugata col criterio della sostenibilità che abbiamo adottato, in linea con quanto ci chiede l’Europa e non solo, anche per quanto concerne la ristrutturazione dei nostri immobili".

"Un’esperienza quella del video – sottolinea Marchioni – che ci ha permesso di confrontarci con le nuove tecnologie, considerato che le immagini nel quadrante sono state girate con un drone e che si è posta l’obiettivo di comprimere in circa 300 secondi le tante facce di un ente al servizio di 60 mila utenti appartenenti, per lo più, a categorie cosiddette fragili. Ringrazio perciò gli inquilini che ci hanno fatto entrare nelle loro case e l’assessore regionale, Chiara Caucino, per il contributo economico e la partecipazione attiva”. Insieme alle dichiarazioni istituzionali, il video pone l’accento sulle principali attività svolte dall’ente, dalle manutenzioni degli edifici allo sfalcio del verde, dagli impianti fotovoltaici ai nuovi cantieri per migliorare l’edilizia residenziale popolare.