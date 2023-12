La Collegiata accoglie il presepe di Fara Novarese

Il presepe della chiesa Collegiata di Domodossola arriva, quest'anno, da Fara Novarese. L'installazione è stata offerta dal museo del presepe di Fara Novarese ed è sullo stile del presepe napoletano. La natività è stata prestata per il periodo natalizio dagli Amici del Presepio. “La collaborazione è nata - spiega il responsabile del museo Maurilio Spagnolini - grazie all'amicizia che mi lega a don Giuseppe Ottina, collaboratore del parroco don Vincenzo Barone nella parrocchia di Domodossola, il quale mi ha manifestato il desiderio di avere per la parrocchia domese una nostra installazione”.

Il museo del presepe di Fara novarese ha origine dal 1992, quando un gruppo di volontari, che l'anno precedente aveva dato vita ad un presepe vivente, si organizzò per costruire un presepe di dimensioni significative da collocare in chiesa. Negli anni i volontari si sono specializzati sempre più realizzando presepi per la chiesa parrocchiale e per la clinica “I cedri” e si sono strutturati nel gruppo locale degli Amici del Presepio. Dal 2016 il gruppo ha ricevuto dall'amministrazione comunale in comodato d’uso i locali delle ex scuole elementari e ha realizzato il museo del presepe e continua anno per anno a far vivere e a migliorare il MudeP attraverso iniziative e interventi.