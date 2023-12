Il presidente della Regione Alberto Cirio in visita all'ospedale San Biagio

Venerdì 15 dicembre, a partire dalle ore 9.00, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio arriva a Domodossola. In particolare, lo scopo della sua presenza in città è una visita all’ospedale San Biagio, per essere aggiornato sulla riattivazione dei posti letto di pediatria e sull'articolazione del servizio, nonché sul percorso di rigenerazione dell'Ospedale stesso. Il presidente della regione sarà accompagnato dal sindaco di Domodossola Lucio Pizzi.

A seguito della visita all’ospedale, alle 9.45, Cirio sarà in Cappella Mellerio per incontrare i rappresentanti del settore lapideo.