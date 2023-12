Agricoltura e formazione, il bando della Regione per le imprese in zone rurali: oltre 2 milioni di euro

Con una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni e 250 mila euro l’Assessorato all’agricoltura della Regione Piemonte ha aperto il bando del Complemento di sviluppo rurale 2023 – 2027, relativo all’intervento SRH03, a sostegno della formazione degli imprenditori agricoli e degli addetti alle imprese e microimprese operanti in zona rurale.

L’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa, precisa: “Dalla Regione aiuti anche per l’aggiornamento professionale perché è necessario che i nostri agricoltori e gli addetti del comparto che operano nei territori rurali possano accrescere quelle competenze in tema di innovazione e ricerca applicata in agricoltura, che permettono di perseguire lo sviluppo di tecniche di produzione sostenibile”.

Possono partecipare al bando gli enti formativi accreditati che offrono corsi di formazione, visite aziendali, seminari, sessioni pratiche, collegati agli obiettivi specifici della nuova Pac.

Il bando scade il 29 febbraio 2024 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente link