In arrivo un'ondata di caldo anomalo

E' una vera e propria ondata di caldo anomalo quella che investirà, tra il 18 e il 20 dicembre, il Verbano Cusio Ossola. La nostra provincia infatti sarà interessata da una massa d’aria decisamente fuori stagione. In realtà sarà tutta l’Europa centro occidentale a sperimentare, probabilmente, temperature record per il mese di dicembre.



"L’autunno appena passato è stato il più caldo mai registrato con temperature record a settembre e ottobre - spiega Luca Sergio di Meteolive Vco - il freddo degli ultimi giorni ha abbassato l’anomalia annuale a +1.1°C, ma è destinata a salire con l’arrivo dell’ondata di caldo anomalo. Dopo l’avvezione calda le temperature scenderanno sui valori medi e anche sotto, ma niente di eccezionale come l’ondata di caldo in arrivo, sarà poi più freddo prima del Santo Natale con ventilazione settentrionale, non sono previste precipitazioni di rilievo tranne che in prossimità della cresta di confine dai giorni 22/23". Insomma, per la neve evidente bisognerà attendere ancora un po'.



I dati in possesso di Meteolive Vco presentano un quadro poco rassicurante: "L’anomalia termica sulla media trentennale 1991-2020 a circa 1500 m si attesterà a +10.5°C - spiega Sergio - sono temperature medie dei primi 20 giorni del mese di giugno. Aria calda come inizio estate meteorologica in pieno dicembre, non proprio una bella cosa. Il 30 dicembre 2018 ci fu una configurazione simile, ma non cosi calda, si registrarono temperature massime di +19-21°C, ma in atmosfera c’erano 3 o 4°C in meno, (a 1500 m) e il favonio imperversava. La massa d’aria subtropicale in arrivo in quota avrà invece venti da nord est, sarà quindi possibile una sua compressione che scalderà ulteriormente l’aria. Lo zero termico oscillerà tra 3500 e 3300 m. Le temperature massime potrebbero toccare i 23-24°C a Candoglia, Ornavasso, Gravellona Toce, Unchio Trobaso e Domodossola".



Le proiezioni stagionali vedono gennaio sulla falsa riga di dicembre, precipitazioni maggiori sui versanti nord delle Alpi, temperature oltre la media tra 1 e 2°C.