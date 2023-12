Camera di Commercio, il 35% dei comuni dei Vco aderisce al Suap

Nuove adesioni dei comuni al Suap della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte: nel corso del 2023 Alto Sermenza, Carcoforo, Caresana, Costanzana, Landiona, Motta de’ Conti, Pertengo, Pezzana e Stroppiana si sono aggiunti alle realtà comunali che già utilizzano la piattaforma del sistema camerale (www.impresainungiorno.gov.it) per svolgere le funzioni dello Sportello Unico Attività Produttive. Dal 1° gennaio 2024 diventerà inoltre operativa anche l’adesione del comune di Borgosesia.

Complessivamente hanno scelto di aderire al Suap camerale l’83% dei comuni della provincia di Vercelli, il 44% di quelli di Novara, il 35% del Verbano-Cusio-Ossola e il 30% di Biella, per un totale di 155 realtà.

Le funzioni del Suap, l’interfaccia telematica tra cittadini e pubblica amministrazione in materia di attività produttive, vengono esercitate dai comuni singolarmente o in associazione con altri: la gestione dello sportello, oltre che in proprio, può avvenire in delega alla Camera di Commercio, che in questo caso si occupa anche dell’accreditamento presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure in convenzione con essa. In entrambi i casi i comuni, grazie all’utilizzo della piattaforma camerale, alimentano in maniera automatica il fascicolo d’impresa, un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di accedere a documenti e atti delle imprese in maniera diretta, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse, così da facilitare l’avanzamento dei relativi adempimenti.

“Il portale “impresa in un giorno” rappresenta la piattaforma maggiormente diffusa a livello nazionale per supportare il funzionamento dei Suap”, commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. “Questa soluzione tecnologica si basa su un principio fondamentale: semplificare significa standardizzare e ciò si traduce nell’adottare modelli uniformi. Siamo soddisfatti che nuovi comuni decidano di utilizzare il portale – sottolinea Ravanelli – che, oltre ad assicurare uniformità nella presentazione delle pratiche sull’intero territorio nazionale, semplificando notevolmente la vita a imprenditori e professionisti, consente agli Enti comunali di essere pronti all'ingresso nella nuova Piattaforma unica nazionale degli Sportelli Unici, in fase di popolamento e la cui piena operatività è prevista a inizio 2025”.

Marco Buonamici, assessore al commercio del comune di Borgosesia aggiunge: “L'adesione del comune di Borgosesia alla piattaforma camerale rappresenta un concreto passo avanti nella direzione di snellire e rendere più funzionale gli adempimenti burocratici in capo alle aziende locali: un provvedimento che variamo con entusiasmo, sicuri che una maggiore fluidità delle incombenze burocratiche, possa e debba essere una opportunità per le aziende che trovano in questa amministrazione un naturale alleato nella propria attività”.

La piattaforma camerale è disponibile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it; ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Registro Imprese della Camera di Commercio (registro.imprese@pno.camcom.it).