Ancora rifiuti ingombranti abbandonati in pieno centro a Domo

Materassi, bancali di legno e altri rifiuti ingombranti abbandonati nella strada tra il cinema Corso e il bar Moderno, via che porta anche al parcheggio dell'hotel Eurossola. E' quanto segnalano alcuni residenti della zona.

“Da settimane abbiamo segnalato alla Polizia Municipale la situazione, ma mi è stato detto che dobbiamo intervenire noi con Conser” spiegano. Già in passato si era verificata una situazione simile e per questo era stata fatta intervenire dal Comune la ditta per lo sgombero dei rifiuti.

Nessun intervento quindi del Comune, con la possibilità che siano solo alcuni residenti della zona a doversi sobbarcare il costo di un intervento di una ditta specializzata “tutto questo nonostante ci siano dei cassonetti per il ritiro della differenziata, quindi secondo noi è da considerarsi un servizio che deve fornire il pubblico. Tanto più che un loro intervento potrebbe anche portare alla luce il responsabile di questi abbandoni” sottolineano i residenti.