Valore Dop Igp, il Vco è la quinta provincia piemontese per impatto economico

Il Rapporto Ismea-Qualivita 2023 sulla Dop economy italiana descrive un comparto in crescita che vale 20,2 miliardi di euro a livello nazionale grazie al contributo delle filiere agroalimentari e vitivinicole Dop Igp del Paese. Il Piemonte si conferma quarta regione in Italia per impatto economico del settore con un valore pari a 1.716 milioni di euro nel 2022 generato dalle 84 filiere del cibo e del vino Dop Igp che ricadono sul territorio.

La Dop economy del Piemonte cresce del +9,3% sul 2021 e ha un peso del 21% sul valore complessivo del settore agroalimentare regionale, grazie al lavoro di 12.871 operatori coordinati da 31 Consorzi di tutela delle filiere del vino e del cibo riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



La prima provincia per impatto economico è Cuneo (979 milioni di euro), seconda Asti (348 mln), terza Alessandria (239 mln); seguono Novara (104 mln), Verbano-Cusio-Ossola (17 mln), Torino (13 mln), Vercelli (12 mln) e Biella (4 mln. La filiera che apporta il contributo maggiore in termini economici è quella del vino (79%), seguita da formaggi (17%), ortofrutticoli (3%) e prodotti a base di carne (0,2%).

Il comparto vino ha un valore alla produzione di 1.362 milioni di euro nel 2022 (+10,2% rispetto al 2021) generato da 60 filiere certificate. La regione è 2° in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 8.899 operatori. Le denominazioni con il maggiore ritorno economico in regione sono l’Asti DOP e il Barolo DOP, seguite dal Langhe DOP, il Gavi DOP, il Piemonte DOP, la Barbera d’Alba DOP, la Barbera d’Asti DOP, il Barbaresco DOP e il Roero DOP.



Il comparto cibo ha un valore alla produzione di 354 milioni di euro nel 2022 (+5,8% rispetto al 2021) generato da 24 filiere certificate. La regione è 7° in Italia per valore economico creato e il comparto coinvolge 3.972 operatori. La denominazione che partecipa maggiormente al valore economico in regione è il Gorgonzola DOP a cui seguono la Nocciola del Piemonte IGP, il Grana Padano DOP, la Toma Piemontese DOP, il Raschera DOP, il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, il Bra DOP e il Castelmagno DOP.