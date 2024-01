Ponti 2024: il calendario completo delle festività del nuovo anno

Il 2024 sta per iniziare, e in molti stanno già facendo progetti per il nuovo anno. Per questo è importante sapere quanti giorni di festa e di vacanza sarà possibile fare nel corso dell’anno: ecco, dunque, l’elenco delle festività e dei ponti dell’anno che sta arrivando, durante il quale si potranno fare 24 giorni di vacanza utilizzandole soltanto 5 dal proprio monte ferie.

Il primo giorno di festa coincide con il primo giorno dell’anno: nel 2024 il 1° gennaio cade di lunedì, consentendo quindi un giorno in più di riposo prima di rientrare dalle festività. Al contrario, l’Epifania (6 gennaio) arriva di sabato, dunque le vacanze natalizie non potranno allungarsi ulteriormente. Anche diversi altri giorni festivi del 2024 cadranno durante il weekend: si tratta della Festa della Repubblica (domenica 2 giugno) e dell’Immacolata (domenica 8 dicembre).

Di seguito il calendario completo delle festività del 2024:

Capodanno ed Epifania: il 2024 inizia con un regalo per gli amanti dei weekend prolungati: il 1° gennaio, cadendo di lunedì, offre l'opportunità di un weekend extra lungo. Allo stesso tempo, il 6 gennaio sarà un sabato, permettendo un piccolo respiro dopo le festività natalizie.

Pasqua e Pasquetta: come tradizione, Pasqua e Pasquetta, nel 2024, saranno rispettivamente domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile.

Festa della Liberazione: il 25 aprile, giovedì, regala il primo vero ponte dell'anno, consentendo di prendere un solo giorno di ferie (il 26) e godere di una pausa di quattro giorni.

Festa dei lavoratori: il 1° maggio, mercoledì, offre un'altra opportunità per un lungo weekend, richiedendo solo due giorni di ferie, che potrebbero essere presi prima o dopo la festività.

Festa della Repubblica: il 2 giugno, purtroppo, cade di domenica, limitando le opportunità di prolungare il riposo.

Ferragosto: il 15 agosto, cade di giovedì, permettendo di ottenere un lungo weekend richiedendo ferie soltanto il venerdì successivo.

Ognissanti: il 1° novembre, essendo un venerdì, offre la possibilità di un weekend prolungato di tre giorni senza la necessità di prendere ferie aggiuntive.

L'8 dicembre, festa dell'Immacolata, ricade di domenica.

Natale: le festività natalizie, il 25 e 26 dicembre, cadendo di mercoledì e giovedì, permettono di godere di cinque giorni di vacanza prendendone soltanto uno di ferie.

Ci sono dunque diverse possibilità per ponti e weekend lunghi, in particolare tra il 25 aprile e il 1° maggio e nei giorni intorno a Ferragosto, oltre alla settimana di Natale. A questi si vanno ad aggiungere anche i giorni delle feste del santo patrono, che variano da comune a comune, ma anche le vacanze scolastiche, che solitamente sono più lunghe rispetto a quelle di chi lavora.