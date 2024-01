Arriva la befana a Domodossola

In piazza Rovereto arriva la Befana con un evento organizzato dal soccorso alpino e dalla Pro loco di Domodossola. La stazione domese del Cnsas organizza un pomeriggio per i più piccini per sabato 6 gennaio a partire dalle 15.30 in piazza Rovereto, come si diceva.

Il programma prevede: musica e giochi con Buket, Nada e Fabio; regalini e tè con la Befana. Non mancherà comunque anche dell’ottimo vin brulè per i più grandi. Insomma, un pomeriggio in allegria che permetterà a tutti di conoscere più da vicino anche la fondamentale opera di volontariato portata avanti dal soccorso alpino: uomini e donne sempre pronti a mettersi in cammino e ad intervenire per trarre in salvo persone disperse, ferite o in difficoltà.