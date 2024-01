Concerto dell'Epifania alla Madonna della Neve

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario organizza per sabato 6 gennaio alle 21.00 il Concerto dell'Epifania presso il Santuario della Madonna della Neve a Domodossola. L'evento, dal titolo "Il Convivio Rinascimentale" vedrà protagonista la Camerata Strumentale di S. Quirico diretta da Manfred Nesti.

Saranno proposti al pubblico: Sinfonia XII in si bemolle maggiore “Per il SS. Natale” di Giuseppe Valentini (1681-1753), e l'op. 1 nr. 12, per archi e basso continuo; il Dialogo Pastorale al Presepio, e madrigali spisirtuali per coro, archi e basso continuo di Giovanni Francesco Anerio (1569-1630); In dulci jubilo, Cantata BuxWV 52, per coro a tre voci miste, archi e basso continuo di Dietrich Buxtehude (1637-1707) e alcune pagine di polifonia rinascimentale di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524-1595) e Luca Marenzio (1553-1599).