Epifania, tante iniziative in Ossola

Sono numerose le iniziative organizzate in Ossola per festeggiare l'Epifania e che vedranno protagoniste l'amata Befana con il suo carico di dolci e carbone per tutti i bambini. Venerdì 5 gennaio nella frazione Orcesco di Druogno presso la sala comunale sarà allestita "La casa dolce della Befana" con un laboratorio, alle 16.30, riservato ai bambini che potranno costruire la loro casetta dolce, tutta da mangiare.

A Varzo la Befana giungerà alle 20.30 in piazza Panighetti, al caldo del salone Alveare, dove rimpirà le calze dei bambini con dolci e carbone. La serata proseguirà in musica e allegria. Non una, ma tante Befane, arriveranno a Macugnaga venerdì 5 alle 18.30 presso la scuola sci, con un carico di dolci per tutti. A Crodo sabato 6 gennaio si festeggia l'Epifania in compagnia, con alle 14.30 il ritrovo sul piazzale della Chiesa di Santo Stefano e l'arrivo dei Re Magi e un momento di preghiera. Alle 15 è in programma il corteo verso il Foro Boario e alle 15.30 l'inizio dei giochi per i bambini. Alle 16.30 merenda per tutti e arrivo della Befana. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio bar.

La Befana arriverà dal cielo a Domobianca sabato 6 gennaio: la simpatica vecchina infatti atterrerà sulle piste del Lusentino volando in parapendio per distribuire dolci e soprese a tutti gli sciatori.