Sono critiche le condizioni del pedone investito venerdì a Villa

Versa in gravissime condizioni in ospedale il pedone investito venerdì sera poco prima delle 20 nella parte alta di via Bianchi, poco dopo la rotatoria di piazza Bagnolini, all’altezza delle strisce pedonali tra la farmacia Gallenzi e il bar Buon Umor.

Dopo essere stato investito sembrava non aver subito gravi ferite, l'uomo è infatti giunto al Dea del San Biagio ancora cosciente e vigile, ma in poco tempo le sue condizioni sono precipitate.

“Il nonno è in coma farmacologico con prognosi riservata. Ha subito un trauma cranico con emorragia subdurale, versamento polmonare e grave emorragia addominale da fratture plurime al bacino” racconta la nipote. L'uomo è ricoverato in rianimazione, ventilato meccanicamente.