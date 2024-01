Un altro pedone investito a Villadossola

Ancora un investimento a Villadossola, a poca distanza dal luogo dove giovedì pomeriggio una donna era stata investita in via Sempione.

L’incidente di ieri sera, poco prima delle 20, è avvenuto nella parte alta di via Bianchi, poco dopo la rotatoria di piazza Bagnolini, all’altezza delle strisce pedonali tra la farmacia Gallenzi e il bar Buon Umore.

Per fortuna, l’uomo, anche lui urtato da un’auto, non ha riportato ferite gravi: le sue condizioni non destavano preoccupazione. Sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri.

Dicevamo dell’ennesimo incidente avvenuto sulla strada provinciale che attraversa Villadossola, il secondo in pochi giorni. Entrambi a ridosso delle strisce pedonali.

Forse si dovrà cominciare a pensare a segnalare in modo più visibile gli attraversamenti su questa strada che è ad alto traffico. Soprattutto di sera le strisce pedonali sono poco visibili. Maggior illuminazione e ulteriori cartelli sarebbero doverosi. Un esempio potrebbe venire dalla tangenziale Dalla Chiesa a Domodossola dove la segnaletica realizzata sopra la strisce e la potente illuminazione rendono gli attraversamenti molto più visibili.