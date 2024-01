Si è chiusa con il 13° posto nella terza tappa la puntata australiana di Francesca Barale. Impegnata nel Santos Tour Down Under Women, gara ciclistica che si corre in Australia, l’ossolana, ha collazionato nelle tre tappe un sesto posto, un quarto e ora il 13° piazzamento. Nella classifica finale è giunta undicesima, terza nella classifica a punti e 4° in quella giovani.