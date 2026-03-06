Findomo, al Pala Raccagni arriva Novara Basket

Due partite al termine della stagione regolare, poi sarà tempo di play-off, Coppa dal valore quasi nullo e poule salvezza. Due gare che possono spingere la Autotrasporti Sacchi Foma verso il terzo posto: con un percorso netto i ragazzi di coach Zaccardini sarebbero certi della terza piazza, risultato che significherebbe accesso diretto ai quarti di finale dei play-off.

Il primo ostacolo, questa sera, si chiama Sporting Borgomanero. Una squadra che, nonostante l’ultimo posto in classifica, è in crescita perché composta da diversi giovani promettenti provenienti dal progetto College. Per questo in casa Fulgor l’attenzione resta altissima, per non compromettere quanto costruito nell’ultimo mese, periodo in cui la classifica è tornata a sorridere grazie alle vittorie negli scontri diretti con Oleggio e Galliate.

«Dobbiamo essere umili e indirizzare la partita nel modo giusto fin da subito», ha spiegato coach Zaccardini alla vigilia della sfida.

Situazione diversa invece per la Findomo, già certa del proprio piazzamento in classifica. Al Pala Raccagni la squadra attende Novara Basket, formazione ancora in piena corsa per il primo posto insieme a Borgo Ticino.