Tennis: Gianluca Brocca trionfa nel torneo di terza categoria Rodeo

Gianluca Brocca ha vinto il torneo di terza categoria formula rodeo che si è svolto sui campi del Tennis Cannobio. In finale ha dominato l'avversario con un eloquente duplice 4-0. Da evidenziare anche le prestazioni di Nicholas Bellardi, fermatosi in semifinale dopo aver estromesso la testa di serie numero uno e di Matteo Huber, capace di qualificarsi per il tabellone principale dopo due super vittorie contro atleti più quotati.