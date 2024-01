Fusè: ''’Buona prima mezz’ora, poi abbiamo sbagliato la gestione della partita’’

L’Omegna espugna il Curotti ma Adolfo Fusè non è contento. ‘’Bene la prima mezz’ora, poi abbiamo sbagliato la gestione della partita’’ afferma a fine partita l’allenatore rossonero che vince la sfida tra i due tecnici di Villadossola.

I cusiani hanno giocato bene la prima mezz’ora, poi nella ripresa hanno subito la Juventus Domo che ha giocato meglio e con più incisività.

‘’Nel secondo tempo non abbiamo fatto quanto dovevamo fare- dice Fusè - . Abbiamo concesso troppo alla Juventus Domo soprattutto nella fase finale, quando loro sono rimasti in dieci. L’ultimo quarto d’ora è stato incomprensibile perché anche in superiorità numerica abbiamo dato loro la possibilità di gestire il pallone, creando alcune possibilità per chiudere la partita, che non abbiamo concretizzato. Abbiamo rischiato di pareggiare e la Juventus Domo lo avrebbe meritato proprio perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare’’.

In effetti se dopo mezz’ora l’Omegna era meritatamente in vantaggio nella ripresa ha subito troppo. In contropiede ha avuto tre palle gol per chiudere la partita ma le ha sciupate.

La Juventus Domo (che è rimasta in dieci all’88’ per l’espulsione - giusta - di Santin) invece ha un po' regalato i primi trenta minuti subendo due reti. Il rigore trasformato da Carbini li ha rimessi in marcia e nella ripresa hanno fatto di tutto per meritarsi il pari, ma non sono riusciti a concretizzare la gran mole di gioco creata. Tra i granata bene Garbagni, Ciana, Cabrini e Trunfio. Tra i rossoneri Ottina, Petagine, Gambino. Più che sufficiente l’arbitraggio di Brescia di Novara.

Buon successo per il Città di Baveno in quel di Cameri. Firmano il 2 a 0 le reti di Aglio e Cabrini ad inizio secondo tempo. Cede invece il Feriolo in casa. Il Valdengo passa 3 a 2 che a dun certo punto era in vantaggio di tre reti. Il Feriolo si desta nel finale ed accorcia con Schirru e Cherchi ma la reazione non basta.

Chiudiamo con un extra calcio: auguri a Michael Nino e signora, che sono diventati papà e mamma.

Risultati: Juventus Domo-Omegna 1-12; Cameri-Città di Baveno 0- 2, Feriolo-Valdengo 2-23; Briga – Varallo 4-2; Arona.Momo 2-0; Ceversama –Trino 0-1; Città di Casale-Chiavazzese 1-1; Valdilana-Valduggia 2-5.

Classifica: Briga 40; Trino 34; Città di Baveno 30; Omegna, Città di Casale 27; Valdengo 26; Ceversama 25; Arona 24, Juventus Domo 22. Dufour Varallo 20; Valduggia 19; Chiavazzese 18; Feriolo, Cameri 14; Valdilana 10; Momo 7.