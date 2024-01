In Regione si discute la proposta di legge sul suicidio assistito

La quarta Commissione della regione Piemonte, presieduta da Alessandro Stecco, ha iniziato l’iter per esaminare la proposta di legge di iniziativa popolare 295 “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale 242/2019”, stabilendo lo svolgimento delle consultazioni online con termine al 15 febbraio.

La Commissione, che ha anche deciso di chiedere un parere tecnico all’ufficio legislativo dell’Assemblea, ha stabilito di procedere ad ulteriori audizioni in presenza.

Sono stati nominati relatori del provvedimento Sara Zambaia (Lega), Francesca Frediani (M4o – Up) e Silvana Accossato (Luv).