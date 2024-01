"Sagra di Qualità" alla Patata di Montecrestese, Tomà: "Grazie a chi lavora con passione da 30 anni"

È stato attribuito alla Sagra della Patata di Montecrestese il riconoscimento “Sagra di Qualità”, il marchio ideato e istituito nel 2019 dall'Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al fine di riconoscere e premiare quelle sagre rappresentative della storia e tradizione del nostro Paese, che garantiscono e tutelano storicamente valori fondamentali quali la tipicità, il territorio, la storia e la tradizione delle eccellenze italiane.

La sezione del Vco di Unpli esprime la propria soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dalla Sagra della Patata, che ogni anno si conferma uno degli appuntamenti più attesi della provincia: “Il Comitato Provinciale di Unpli Vco è orgoglioso dell’importante assegnazione da Unpli Nazionale alla Pro Loco di Montecrestese per la “Sagra della Patata” – dice il presidente del Comitato Francesco Romeo. È il giusto riconoscimento all'impegno per la valorizzazione di un territorio e di un prodotto che, anno dopo anno, sono diventati centrali nella nostra zona. Ringraziamo tutti i volontari, auspicando che l'attribuzione del marchio sia un esempio virtuoso per qualche altra Pro Loco del nostro territorio”.

“Da quest'anno saranno certificate anche le “Manifestazioni di Qualità” - prosegue Romeo - chissà che non si riesca a certificarne almeno una anche nella nostra provincia, dimostrando vivacità e attaccamento alle tradizioni e alla nostra terra. Unpli Vco continua a sostenere le Pro Loco: nonostante siamo la più piccola provincia del Piemonte, vogliamo continuare ad essere protagonisti”.

La Sagra della Patata è la prima realtà del Vco a ricevere questo riconoscimento. Grande soddisfazione, dunque, anche per Guido Tomà, presidente della Pro Loco di Montecrestese: “È un traguardo che va condiviso con tutti coloro che in questi 30 anni hanno lavorato con tanta passione, sacrificio e umiltà per la sagra e per la nostra comunità, nessuno escluso”, dichiara Tomà. “Grazie a tutti i volontari, al sindaco Renato Punchia che ha guidato la Pro Loco e la Sagra per dodici anni, all’ex sindaco Angelo Tanferani che nei primi anni 2000 ha sostenuto la realizzazione delle strutture fisse della sagra, ai proprietari dei terreni adibiti a parcheggio, a tutti gli abitanti delle frazioni basse di Montecrestese e del comune di Crevoladossola; al Comitato provinciale Unpli e il suo presidente Francesco Romeo per averci sempre supportato. Mi auguro – conclude il presidente - che questo riconoscimento sia un orgoglio per ogni singolo volontario e che sia un’ulteriore motivazione per affrontare con lo spirito giusto l’edizione 2024, la nostra trentesima Sagra”.

Il premio verrà consegnato ufficialmente il prossimo 11 marzo 2024 a Roma, presso Palazzo Madama al Senato della Repubblica, alla presenza del presidente Nazionale Unpli, Antonino La Spina.