In calo le violazioni al Codice della Strada

Sono stati divulgati i dati relativi al 2023 della Polizia locale domese. Numeri che vedono un notevole calo di accertamenti alle violazioni al codice della Strada e agli introiti delle sanzioni sempre per le violazioni al Codice della Strada rispetto al 2022. Lo scorso anno sono stati accertati poco più di 7000 contro gli oltre 11.400 del 2022. Quasi 100.000 euro in meno le sanzioni comminate rispetto al 2022.



“L’ammontare degli introiti delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada può essere confrontato con quello di altre città italiane (fonte Centro studi impresa Lavoro su dati Siope - Istat biennio 2017/2018 pro capite residenti maggiorenni): Milano € 123,67 – Torino € 53,74 – Bologna € 92,30 – Roma 58,36 – Napoli € 41,39 - Novara € 19.96. Nella Città di Domodossola, adottando come parametro di calcolo la media degli introiti effettivi del biennio 2022/2023 riferito ai soli maggiorenni residenti n.15.578 (anno 2021), il dato delle sanzioni effettivamente incassate si attesta ad € 19,65 introitati annualmente pro capite, a dimostrazione oggettiva di una situazione di generalizzato rispetto delle norme del Codice della Strada, senza alcun intento vessatorio dell’organo di polizia stradale locale nei confronti degli utenti della strada” spiega nella sua relazione il Commissario Capo Marco Brondolo.

Tra i numerosi servizi, molte le denunce nella funzione di Polizia Giudiziaria, durante il 2023. Tra quelli di maggior rilievo, la denuncia di due persone fuggite dopo altrettanti incidenti stradali, in un caso la persona è stata anche denunciata per omissione di soccorso. A marzo poi la Polizia locale ha individuato e denunciato l'autrice di un furto ai danni di una turista. Diverse le denunce per minacce, una per guida sotto l’influenza dell’alcool. Tra settembre e novembre è poi stato identificato e denunciato l'autore di furti e danneggiamenti nei cimiteri di Domo e Crosiggia.

A dicembre denunciato un uomo che aveva rubato un arredo natalizio, uno per il furto di un albero di natale ed altri reati commessi in danno del dehors di un pubblico esercizio.

Notevole è stato l’impegno della Polizia Locale per l’organizzazione dei servizi di competenza in occasione delle manifestazioni pubbliche, con predisposizione di segnaletica temporanea e relative ordinanze di regolamentazione del traffico.

Il Corpo di Polizia locale ha inoltre prestato la propria opera nell’ambito delle funzioni istituzionali di Protezione Civile.

Il Comando del Corpo di Polizia Locale ha provveduto alla redazione ed esecuzione di 2 ordinanze di Tso. - trattamento sanitario obbligatorio; un numero ridotto in quanto,sul territorio comunale, risulta ridotta l’operatività dei presidi medici specialistici, indispensabili al completamento di questa istruttoria. Si tratta di una procedura particolarmente delicata poiché comporta l’applicazione di misure coercitive della libertà personale nei confronti dei pazienti, destinatari dell’ordinanza del Sindaco. Il Corpo di Polizia locale ha inoltre assicurato la consueta attività di rappresentanza cerimoniale mediante i servizi di scorta al gonfalone del Comune, in tutte le manifestazioni di rilievo istituzionale.

La Polizia Locale ha dato completa e tempestiva attuazione alla normativa in materia di trasparenza amministrativa ed anticorruzione: ogni atto autorizzativo è stato predisposto esclusivamente mediante determinazione dirigenziale, soggetta a pubblicità. La pagina Facebook del Corpo di Polizia locale di Domodossola è stata utilizzata come canale diretto di comunicazione con i cittadini.https://www.facebook.com/pmdomodossola?locale=it_IT.

E’ stata intensificata l’attività di educazione stradale presso le locali scuole, in attuazione del compito affidato alla Polizia Locale dall’art.230 del D.Lgs.30.04.1992, n.285. Nel corso del 2023 l’Unità Organizzativa Autonoma Polizia Locale ha emanato 620 determinazioni dirigenziali in tutte le materie di competenza assegnate, corrispondenti al37,21 % del totale di n.1.666 determinazioni emanate dalla Città di Domodossola nell’anno 2023. Le ordinanze emanate dalla Polizia Locale sono state invece n.249, corrispondenti all’83,56 % del totale di n.298 ordinanze emanate dalla Città di Domodossola nell’anno 2023.

E’ stata inoltre completamente aggiornata la modulistica degli atti di polizia giudiziaria a corredo delle bodycam a disposizione del personale di pattuglia, nell’ottica di una prevenzione e riduzione del conflitto con l’utenza e di corretta e completa documentazione delle attività, anche a seguito del mutato quadro normativo ad opera della riforma Cartabia. La riforma prevede infatti la documentazione audio e video di alcune tipologie di dichiarazioni, acquisite in sede di indagine. La dotazione di strumentazione tecnologica all’avanguardia e di apparecchiature di videosorveglianza è stata accompagnata da uno scrupoloso, costante e continuo adeguamento alla normativa nazionale ed europea in materia di privacy, con la redazione della Dpia e delle correlate informative al pubblico.

PERCORSI DI VALUTAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

La formazione del personale del Corpo è stata effettuata sia mediante autoaggiornamento, sia con la partecipazione a corsi organizzati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla Città di Domodossola.

La prestigiosa rivista nazionale “La Polizia locale” ed. Maggioli, ha pubblicato lo studio redatto dal Comandante del Corpo di Polizia locale della Città di Domodossola: “Le novità per le contravvenzioni in materia ambientale: l’estinzione delle contravvenzioni, previa regolarizzazione e pagamento di sanzione amministrativa, alla luce delle novità introdotte con legge 9 ottobre 2023, n. 137”.

Costante ed efficace la collaborazione e l’interscambio di informazioni con gli altri Corpi, servizi ed uffici di Polizia locale e con le Forze dell’Ordine dello Stato, su tutto il territorio nazionale.

Gli operatori hanno svolto il corso annuale di lezioni regolamentari di tiro a segno ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.M. 145/1987 per l’accertamento dei requisiti preliminari all’assegnazione ed al mantenimento della dotazione delle armi di servizio. Il corso si è svolto con le nuove modalità previste dalle nuove linee guida Tsn: tre sedute teoriche e di addestramento al tiro, l’ultima delle quali con prova di tiro valutativa.

E’ stato inoltre approvato il nuovo Regolamento sull’armamento del Corpo di Polizia Locale con l’obbiettivo di aggiornare le norme regolamentari comunali al mutato assetto del quadro normativo statale in materia: le norme statali vigenti, inspiegabilmente, prevedono la dotazione di armi comuni (non letali) ad impulso elettrico esclusivamente per le polizie locali di comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti o per i capoluoghi di provincia.

Il Corpo di Polizia locale ha sostituito la dotazione di armamento riducendola di numero: sono state acquistate le nuove pistole Glock V generazione, modello 19, calibro 9x19, con impugnatura regolabile alla mano del tiratore. Il modello di arma di nuova dotazione è di dimensioni e peso contenuti, maggiormente idonea al porto continuativo ed alle moderne esigenze di difesa personale della Polizia Locale. Nel corso dei primi mesi del 2024 è stata attivata l’attività di formazione teorica e pratica per tutti gli operatori dotati della nuova arma. Nel corso del 2024 sarà avviato il percorso formativo obbligatorio, previsto dalla normativa regionale piemontese, destinato alla neo assunta Agente di Polizia Locale e saranno avviate le procedure per l’integrazione dell’organico, con ulteriori assunzioni di personale.

Il Comandante

Comm. Capo Dott. Marco Brondolo