Nuova Comunità Slow Food, Mirella Gentili: "Più risonanza per i piccoli produttori"

Quella di sabato 20 gennaio è stata una giornata importante per i produttori dell’Ossola: a Crodo è stata istituita la Comunità Slow Food della patata ossolana, prodotto d’eccellenza del territorio.

''È un riconoscimento davvero molto importante, sia per noi di Slow Food ma soprattutto per i produttori che hanno preso parte a questa iniziativa”, spiega Mirella Gentili, fiduciaria della Condotta Slow Food Valle Ossola.

“Riteniamo che il discorso della comunità sia un discorso legante: il territorio si unisce per produrre. Per esempio, la Comunità coinvolge il signor Scaglia, il produttore che fornisce le patate alla Sagra della Patata di Montecrestese, una manifestazione che da sempre fa un lavoro magnifico per il territorio”, prosegue Gentili. “Soprattutto perché queste persone e i produttori agiscono nella piena filosofia Slow Food: buono, pulito e giusto”.

È proprio per questo che la costituzione di una Comunità Slow Food è così importante: “Ci deve sempre essere un rapporto tra il consumatore e le istituzioni: il lavoratore della terra deve avere la massima considerazione da parte delle istituzioni, perché è lui in prima persona a stabilire ciò che porteremo sulle nostre tavole, se il suo prodotto sia o meno di qualità. Perciò – continua la fiduciaria della Condotta ossolana – c’è dietro anche un discorso etico e morale: noi, che siamo i consumatori, dobbiamo fare di tutto perché queste persone vadano avanti nel loro lavoro”.

Mirella Gentili ribadisce dunque l’importanza del riconoscimento ottenuto dai produttori ossolani: “Noi della Condotta Valle Ossola siamo tutti volontari: lo facciamo perché i piccoli produttori abbiano la loro risonanza e il loro alloro sulla testa”.