Ancora pochi giorni per chiedere l'indulgenza plenaria ai frati della Cappuccina

C'è ancora tempo fino al 2 febbraio per visitare il presepe della chiesa della Cappuccina e conseguire l'indulgenza plenaria.

L’indulgenza plenaria è uno degli strumenti con cui la Chiesa offre ai fedeli un sostegno per il proseguo del cammino di conversione. Grazie ad essa viene cancellata totalmente o parzialmente la ferita generata al nostro animo dal peccato. L'indulgenza è stata concessa in occasione dell’800° anniversario del “Natale di Greccio”, ovvero del primo presepe vivente realizzato da San Francesco, a tutti i fedeli che andranno a visitare un presepe in una chiesa affidata ai frati francescani in tutto il mondo. I fedeli possono conseguire l’Indulgenza plenaria a condizione che, oltre alla sosta in preghiera davanti al presepe, facciano seguire la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Il grande presepe allestito alla Cappuccina è ambientato nel quartiere stesso dove sorge la chiesa. Nel grande presepe situato a sinistra entrando nella chiesa di Sant'Antonio si può ammirare dietro la natività la ricostruzione della chiesa della Cappuccina.