Ricordato il Giorno della Memoria FOTO e VIDEO

Celebrazione ufficiale per la Giornata della Memoria questa mattina a Domodossola. Una cedrimonia molto partecipata quella che si è svolta in piazza Vittime dei Lager. Tante le classi delle scuole elementari cittadine che hanno preso parte alla giornata insieme alle associazioni dei reduci, combattentistiche e alle autorità, civili, religiose. “Guardiamoci indietro per non dimenticare” ha detto il sindaco Lucio Pizzi nel suo intervento ed ha aggiunto“Dimenticare lo sterminio vuole dire che lo sterminio avrà ottenuto il suo scopo. Risuoni forte il nostro no allo sterminio, il frutto dell'odio non attecchisca, dobbiamo coltivare la memoria sempre”.

“Fare memoria perché non si ripeta quello scempio” le parole del Vice prefetto Dosio rivolgendosi agli alunni: “Non diamo per scontato che alcune cose non si possono ripetere. Il seme della violenza e dell’intolleranza serpeggia sempre, dobbiamo saperlo trasformare nel frutto dell’amore”.



Nell'introdurre il suo intervento Pierantonio Ragozza ha invece voluto ricordare Luigi Fovanna, il partigiano Topolino, scomparso nel novembre del 2023, prima di parlare degli accadimenti attuali in medio oriente e prima di concludere il suo discorso ricordando numerose famiglie deportate nei lager proprio dal Vco. a ha invece voluto ricordare Luigi Fovanna, il partigiano Topolino, scomparso nel novembre del 2023, prima di parlare degli accadimenti attuali in medio oriente e prima di concludere il suo discorso ricordando numerose famiglie deportate nei lager proprio dal Vco.