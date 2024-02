L'ospedale domese celebra il patrono San Biagio

Il 3 febbraio nella cappella dell'ospedale sarà celebrata, alle 15.00, la messa in occasione della festa di San Biagio, patrono dell'ospedale domese. Seguirà la tradizionale benedizione della gola. Durante la celebrazione si pregherà in particolare per i malati ricoverati, per i medici, gli operatori sanitari e i volontari che prestano servizio nel nosocomio domese.

Nel libro “Cent'anni di vita sanitaria nella Val d'Ossola” di Benigno Negri è riferito che il documento più antico, nel quale si parla della titolazione a San Biagio dell'ospedale di Domodossola, risale all'11 agosto 1396. L'atto notarile riguardava un podere lasciato al "Rectore et Administratore hospitalis Sancti Blaxii de burgo Domi".