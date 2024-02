Servizio civile universale, aperto il bando per il 2024: 21 posti nel Vco

È attivo il nuovo bando di servizio civile universale 2024: sono 21 i posti disponibili su tutto il territorio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, coordinati dalla cooperativa Aurive.

L’impegno previsto è di 25 ore settimanali con un compenso mensile di 507,30 euro; il bando scade alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Possono fare domanda giovani che, alla data di presentazione della candidatura, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni).

Le sedi di realizzazione prevedono attività a Verbania, dove sono disponibili 8 posti presso il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, nel Centro Diurno Disabili (1) e in attività educative presso il Centro Doremifa (2) e presso il comune di Verbania con attività educative (1 Intra), presso le politiche sociali del comune (2 Pallanza) e presso la cooperativa il Sogno (2) nelle sedi del laboratorio della banda Biscotti e di Sant’Anna.

In Ossola ci sono 4 posti al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali a Domodossola (1) con attività dedicate alle persone diversamente abili, presso la Raf (Residenza assistenziale flessibile) e a Pallanzeno (1) presso il centro diurno Sesamo, con attività per minori a Villadossola (1) e a Domodossola (1).

Sono 4 i posti a Gravellona Toce, con attività nel Comune - Ufficio Ambiente (1), Servizi alla persona (2) e Polizia Locale (1); 3 i posti ad Omegna all’Ufficio Turismo del Comune (1) e al Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali, con attività sull’educativa minori (2).

Completano la proposta progettuale le attività dedicate a studenti, giovani e minori che vedono la presenza della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (1) e della Scuola Materna Henfrey di Baveno (1)

“Seguiremo con molta attenzione tutti i giovani interessanti, mettendo loro disposizione sportelli attivi presso i Centri per l’Impiego di Verbania e Domodossola. Si tratta di sportelli pensati per facilitare la compilazione delle domande e la ricerca di attività e sedi” sottolinea Francesca Bellomo, progettista di Aurive. “I progetti in ambito educativo e sociale vanno spiegati con attenzione, rappresentano una chance per imparare, sviluppare competenze, ma soprattutto per crescere professionalmente. Nel servizio civile si fa esperienza, c’è formazione e si è seguiti da referenti con occasioni di scambio e confronto con altri operatori volontari. Riteniamo sia un orientamento importante per pensare al futuro anche i settori che non erano stati normalmente presi in considerazione dai giovani.”

Per facilitare la scelta dei giovani, ogni progetto è presentato da una scheda sintetica che descrive sedi e attività, disponibile sul sito della cooperativa Aurive (www.aurive.it). La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per compilare la Domanda on line è necessario avere Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2.

Per dubbi e un aiuto nella compilazione della domanda, lo staff di Aurive è disponibile tramite WhatsApp (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero +39 338 3868640 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 al numero +39 335 1344521) e via e-mail (serviziocivile@aurive.it). I giovani interessati potranno parlare con una persona dello staff, fissare un appuntamento in presenza o calendarizzare una call per approfondimenti. Durante l’apertura del bando saranno attivati 2 sportelli di informazione e aiuto alla candidatura nei seguenti orari: mercoledì mattina dalle 9.30 alle 13.00, presso il Centro per l’Impiego di Verbania, in piazza delle Città Gemellate 27; e a Domodossola – Centro per l’impiego, giovedì mattina dalle 9.30 alle 13.00 in Strada Roggia dei Borghesi 5. Per appuntamento agli sportelli sul servizio civile 348.3649459.