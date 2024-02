Il 2mila8volley riparte con successo: battuta l'Alto Canavese Volley

Dopo due settimane di pausa dovute alle finali di Coppa Piemonte, sabato scorso è ripartito, con la prima giornata del girone di ritorno, il campionato di Serie D maschile che vede impegnata la prima squadra del 2mila8volley, la Pediacoop H24 Domo.

Sabato 10 febbraio al Palaraccagni, Domodossola ha ospitato il fanalino di coda del campionato, l’Alto Canavese Volley. Al di là della classifica, i canavesi anche all’andata si erano dimostrati una squadra dalle discrete qualità, in grado di mettere in difficoltà gli avversari, se non affrontata con la giusta concentrazione. Il match di sabato è andato 3 a 0 ai domesi con parziali di: 25-14, 27-25, 25-22.

Coach De Vito ha sfruttato l’occasione per far ruotare i suoi, concedendo un po’ di spazio a chi ne aveva avuto un po’ meno nei mesi passati;, anche perché l’indomani mattina i ragazzi nati nel 2006 sarebbero stati impegnati in un match importantissimo nella categoria Under 19. Si parte quindi con Boschi in regia, opposto Pennati, centrali Brusa Restelletti e Iaria, schiacciatori De Grandis e Piroia, libero Turci. Tutto semplicissimo nel primo set, nel quale Domo parte in vantaggio fin dall’inizio e controlla senza problemi per tutto il tempo. Intensità sicuramente differente nel secondo set conclusosi solo ai vantaggi. In realtà anche in questo parziale Domo era partito avanti, ma sul 23 a 19 i padroni di casa subiscono un contro-break che permette agli ospiti di portarsi sul 23 a 24.

Domo fortunatamente non perde la pazienza e riesce poi a chiudere 27 a 25. Nel set spazio anche al centrale Riganti, recuperato dall’infortunio subito proprio all’andata. Anche nel terzo ed ultimo parziale Pediacoop H24 ha dovuto premere sull’acceleratore per riuscire ad ottenere la vittoria. In questo set sono stati gli ospiti a partire bene (4-9) grazie ad un buon lavoro in difesa e a muro. Si inserisce quindi Putrino per dare manforte alla fase di attacco e Domodossola chiude 25 a 22 ottenendo quindi un’altra importante vittoria per 3 a 0.

Sabato prossimo, 17 febbraio in quel di Novara al PalaIgor, andrà in scena lo scontro diretto tra Pediacoop h24 Domo e Volley Novara. Entrambe le squadre sono a quota 27 punti, appaiate in testa alla classifica. Attualmente Domodossola è prima per un miglior quoziente set.