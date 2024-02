SecondaCategoria, il Fondotoce scappa

Il Fondotoce scappa via. Gli uomini di Sena non lasciano scampo al pericolante San Maurizio, sconfitto con un secco 3-0 grazie alle reti di Ferrari, Tonsi e Preiata, e si porta a +3 dalla coppia di inseguitrici Romagnano e Riviera d’Orta.

Queste ultime erano impegnate nel big match di giornata in casa dei granata, e dopo una partita dalle mille emozioni hanno avuto la meglio i rivieraschi, che perfezionano così l’aggancio ai rivali.

Si conferma in zona playoff il Casale Corte Cerro, che supera all’inglese il Fomarco.Mattatore dell’incontro il bomber cusiano Casorati, autore di una doppietta (primo gol su rigore).

Pareggio esterno per la Pro Vigezzo, che probabilmente a Cireggio avrebbe meritato di più.Ossolani in vantaggio su rigore grazie a Bergamaschi, e ci sarebbero diverse occasioni per pareggiare, ma non vengono concretizzate. Nella ripresa i padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio, ma i rossoblù sono sempre pericolosi in contropiede, nel finale arriva il gol del pareggio omegnese.

Ottima vittoria esterna per la Voluntas Suna, che espugna il campo della Crevolese con un netto 3-0, e si porta in sesta posizione. Per i verbanesi sigilli di Labella e Spinelli (doppietta).

I risultati del Girone A: Castellettese - Borgoticino 2 - 2; Casale Corte Cerro - Fomarco Don Bosco Pievese 2 - 0; Armeno - Maggiora 1 - 0; Romagnano - Riviera D'Orta 3 - 4; Fondotoce - San Maurizio 3 - 0; Cireggio - Pro Vigezzo 1 - 1; Crevolese - Voluntas Suna 0 - 3

Classifica: Fondotoce 33 - Romagnano, Riviera d’Orta30 -Borgoticino 27-Casale Corte Cerro 24 - Voluntas Suna, Pro Vigezzo,Castellettese 21 -Crevolese 20 -Cireggio 19 - Maggiora17 - Fomarco16 - San Maurizio 14- Armeno 13